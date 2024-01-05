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Manisa FK, Oğuzhan Berber ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Berber'e teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 25 Temmuz 2023 tarihinde kadrosuna kattığı Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Manisa FK Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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