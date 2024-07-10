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Manisa FK'nın yabancı oyuncuları takımdan ayrıldı

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Manisa Futbol Kulübü'nün yeni sezonda mücadele edecekleri 1. Lig'de, Kosovalı orta saha Meriton Korenica ve Brezilyalı golcü Sandro Lima takımdan ayrıldı.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nün iki yabancı oyuncusu takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlılar Kosovalı orta saha Meriton Korenica ve Brezilyalı golcü Sandro Lima ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Meriton Korenica'nın transferi konusunda Romanya 1'inci Lig ekiplerinden FC CFR 1907 Cluj ile anlaşma sağlanmıştır. Meriton Korenica'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Manisa FK'da geçen sezon 10 maça çıkan 26 yaşındaki Korenica 462 dakika süre aldı.

Sandro Lima'nın ise Pendikspor'la anlaşma sağladığı bildirildi. Takımın en golcü oyuncusu olan Lima ise 31 maç oynadı. 33 yaşındaki forvet 2 bin 392 dakika sahada kaldı ve 11 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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