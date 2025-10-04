Haberler

Manisa FK'nın Kötü Gidişi Devam Ediyor


1'inci Lig'de Çorum FK'ye 3-1 yenilen Manisa FK, son 5 maçında 4. yenilgisini alarak düşme potasına yaklaşmış durumda. Takım, sadece Bandırmaspor karşısında galip gelebilirken, taraftarlarını endişelendiriyor.

1'inci Lig'de deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü kötü gidişatını bir türlü durduramadı. Siyah-beyazlılar son 5 maçında 4'üncü yenilgisini alarak düşme potasının sınırına geldi. Bu periyotta bir tek Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenebilen Manisa FK, Boluspor'a (D) 2-0, Esenler Erokspor'a 4-3, Bodrum FK'ya 4-0 ve Çorum FK'ya (D) 3-1 kaybetti. Geçen sezon son haftada kılpayı kümede kalmayı başaran Ege temsilcisi yine taraftarını endişelendirmeye başladı. 8 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü milli araya da moralsiz girmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
