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Manisa FK, Bursaspor'u Konuk Edecek

Manisa FK, Bursaspor'u Konuk Edecek
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1'inci Lig'de geçen hafta Iğdır FK'ya 4-2 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve bilet fiyatları Kapalı alt için 250 TL, misafir tribün için 325 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Ahmet Pektaş, zorlu maçta puan kaybı yaşamak istemediklerini ve ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

1'NCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda Iğdır FK'ya 4-2 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği müsabaka 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları Kapalı alt 250, misafir tribün 325 TL olarak belirlendi. Manisa FK teknik direktörü Ahmet Pektaş evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, "Sezona iyi başladık ancak son haftalarda puanlar kaybettik. Bursaspor maçı zor geçecek ancak biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahada sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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