Manisa FK'nın Genç Yıldızı Ada İbik U19 Milli Takımı'na Davet Edildi

1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde 16 yaşındaki stoper Ada İbik'in U19 Milli Takımı'na davet edilmesi camiaya gurur yaşattı. Manisa FK altyapısında yetişip geçen sezon profesyonel kariyerine başlayan Ada, bu sezon ilk 3 haftada tüm maçlarda 90 dakika oynayıp 1'inci Lig'de ilk kez forma giydi.

Gösterdiği performansla U16 ve U17 Milli Takımı'ndan U19'a terfi eden Ada için kulüp tebrik mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Ada İbik, U19 Milli Takımımızın 1-9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ada İbik'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.