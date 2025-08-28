Manisa FK'nın Genç Yıldızı Ada İbik U19 Milli Takımı'na Davet Edildi
Manisa Futbol Kulübü'nün 16 yaşındaki stoperi Ada İbik, U19 Milli Takımı'na davet edilerek kulüpte gurur kaynağı oldu. İbik, bu sezon 1'inci Lig'de tüm maçlarda 90 dakika oynadı ve başarılı performansıyla U16 ve U17 Milli Takımları'ndan U19'a terfi etti.
1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde 16 yaşındaki stoper Ada İbik'in U19 Milli Takımı'na davet edilmesi camiaya gurur yaşattı. Manisa FK altyapısında yetişip geçen sezon profesyonel kariyerine başlayan Ada, bu sezon ilk 3 haftada tüm maçlarda 90 dakika oynayıp 1'inci Lig'de ilk kez forma giydi.
Gösterdiği performansla U16 ve U17 Milli Takımı'ndan U19'a terfi eden Ada için kulüp tebrik mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Ada İbik, U19 Milli Takımımızın 1-9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ada İbik'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.