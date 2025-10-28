Manisa FK, Muğlaspor Maçına Hazır
Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde sahasında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor'u konuk edecek. 29 Ekim Çarşamba günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.
Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA