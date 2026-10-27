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Manisa FK, Mardin 1969'a 2-1 yenilip 17. sıraya indi ve düşme hattına girdi

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Manisa FK, Mardin 1969'a 2-1 yenilip 17. sıraya indi ve düşme hattına girdi
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TRENDYOL 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında deplasmanda Mardin 1969'a 2-1 yenilen Manisa FK, 17'nci sıraya inerek küme düşme potasına girdi. Yeni teknik direktör Nester El Maestro'nun ilk maçından puansız ayrılan ekip, cumartesi Batman Petrolspor'u ağırlayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında deplasmanda play-off hattındaki Mardin 1969'a 2-1 mağlup olan Manisa FK, kendisini düşme hattında buldu. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Nester El Maestro önderliğinde çıktığı ilk sınavdan puansız ayrıldı. Ligde ilk 2 maçını kazanıp, 2'nci haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan Manisa ekibi, daha sonra oynadığı 10 müsabakada 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 3 puana hasret kaldı. Manisa FK, 17'nci sıraya inerek küme düşme potasına girdi. Siyah-beyazlı takım cumartesi günü evinde Batman Petrolspor karşısında çıkış arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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