Haberler

Manisa FK'dan Batman Petrolspor'a transfer

Manisa FK'dan Batman Petrolspor'a transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1’inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho, sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyerek Batman Petrolspor ile 450 bin euro karşılığında anlaştı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho, Batman Petrolspor'la anlaşma sağladı. Ay sonunda Manisa FK ile bitecek sözleşmesini yenilememe kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Batman Betrolspor'un yolunu tuttu. Cissokho'nın 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Batman Petrolspor'la 450 bin euro karşılığında anlaştığı kaydedildi. Geride kalan sezonda Manisa FK ile 34 maça çıkan Senegalli 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Manisa FK'da 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde altyapıya alınan Cissokho 3,5 sezondur takımda forma giyiyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Baş aşağı asılı kaldı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor