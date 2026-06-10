Manisa FK'dan Batman Petrolspor'a transfer

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho, Batman Petrolspor'la anlaşma sağladı. Ay sonunda Manisa FK ile bitecek sözleşmesini yenilememe kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Batman Betrolspor'un yolunu tuttu. Cissokho'nın 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Batman Petrolspor'la 450 bin euro karşılığında anlaştığı kaydedildi. Geride kalan sezonda Manisa FK ile 34 maça çıkan Senegalli 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Manisa FK'da 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde altyapıya alınan Cissokho 3,5 sezondur takımda forma giyiyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı