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Manisa FK, Kayserispor deplasmanı hazırlıklarını dar alan oyunlarıyla sürdürdü

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Manisa FK, Kayserispor deplasmanı hazırlıklarını dar alan oyunlarıyla sürdürdü
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını dayanıklılık ve dar alan oyunlarıyla sürdürdü. Manisa ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor müsabakası hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına dayanıklılık ve dar alan oyunlarıyla devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Metro Holding Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Günün antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan Manisa FK, dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla idmanı tamamladı.

Manisa FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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