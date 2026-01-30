Haberler

Manisa FK, Iğdır'da terleyecek

Manisa FK, Iğdır'da terleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de formda olan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Dalcı, zorlu mücadelede Play-Off hattına yaklaşmayı hedefliyor.

1'inci Lig'de son olarak evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Konuk Manisa FK'da geçen hafta kırmızı kart gören sağ kanat Yusuf Talum, Iğdır deplasmanında forma giyemeyecek.

Sıralamada 30 puanla 12'nci basamakta yer alan Manisa FK'nın teknik direktörü Mustafa Dalcı, zor bir deplasmana çıkacaklarını dile getirdi. Rakipleri Iğdır FK'nın 3 puan gerisinde olduklarını hatırlatan Dalcı, "Takımımız son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Çıkışımızı Iğdır FK deplasmanında da sürdüreceğiz. Kazanıp Play-Off hattına yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu