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Manisa FK, Iğdır FK Maçı İçin Ankara'ya Gitti

Manisa FK, Iğdır FK Maçı İçin Ankara'ya Gitti
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Manisa FK, Trendyol 1. Lig 5. haftasında yarın Ankara Aktepe Stadı'nda Iğdır FK ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Ankara'ya hareket etti. Maçı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Ankara'da oynanacak mücadelede düdüğü hakem Süleyman Bahadır çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK ile karşılaşacak olan Manisa FK, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı. Siyah-beyazlı ekip, ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlarken, ardından Ankara'ya hareket etti.

Manisa FK ile Iğdır FK arasındaki mücadele, yarın saat 17.00'de Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Yusuf Şimşek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikail Cihangir olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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