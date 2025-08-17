Manisa FK, Hatayspor'u 2-1 Yenerek İkinci Haftayı Galibiyetle Tamamladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta Hatayspor öne geçerken, Manisa FK Kadir Kaan ve Muhammed'in golleriyle galip geldi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Adekanye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Cissokho'nun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Hatayspor atağında rakiplerinden sıyrılan Okoronkwo'un ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Vedat'da kaldı.

46. dakikada Abdulkadir'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

65. dakikada Lindseth'in pasında topu önüne alan Kadir Kaan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

70. dakikada Adekanye, ceza sahası içerisinde Engin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem İlker Yasin Avcı, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

73. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammed, topu bir kez daha ağlarla buluşturdu. 2-1

90+4. dakikada Manisa FK savunması içerisinde oluşan karambolde Burak'ın vuruşunda top direğe ve savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

Manisa FK: Vedat, Yusuf, Bartu, Ada, Umut (Ayberk dk. 43), Cissokho, Kadir (Yunus Emre dk.78), Adakanye (Emre dk. 78), Lindseth, Burak (Muhammed dk. 45), Diony (Fırat dk. 90)

Yedekler: Samet, Osman, Bora, Umut Can, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Burak, Engin Can (Deniz dk. 89), Hodzic, Görkem, Abdulkadir (Ünal dk. 79), Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg

Yedekler: Demir, Emir, Cengiz, Baran, Selimcan, Yiğit Ali

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Bamgboye (dk. 46) (Hatayspor), Kadir Kaan (dk. 65), Muhammed (dk. 73 pen.) (Manisa FK)

Sarı kart: Cissokho (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
