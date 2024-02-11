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Manisa FK, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

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1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında Giresunspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Djokanovic ve Mary'nin golleriyle siyah-beyazlılar sahadan galip ayrıldı.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, -

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

MANİSA FK: Eren - Sertan (Dk. 88 Bedirhan), Sinan, Muhammet Ensar Akgün, Alberk, Djokanovic, Oğuz (Dk. 88 Kazım), Topalli (Dk. 88 Doğukan ), Kerim (Dk. 75 Burak), Lima (Dk. 80 Diallo), Mary

GİRESUNSPOR: Erkan - Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Fatih, Şahin (Dk. 88 Ali), Talha (Dk. 88 Ahmet), Enishan (Dk. 63 Furkan Kütük), Kasım (dk. 88 Furkan Arda Kabaca), Mert Han, Muhammet (Dk. 63 Emre)

GOLLER: Dk. 9 Djokanovic, Dk. 62 Mary (Manisa FK)

SARI KART: Sinan, Doğukan (Manisa FK) Talha ( Giresunspor )

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Manisa FK, sahasında Giresunspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar 9'uncu dakikada Djokanovic ve 62'nci dakikada Mary'nin golleriyle galip geldi.

9'uncu dakikada Sinan'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Sertan'ın son çizgiden içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Gerilerden gelen Djokanovic in şutunda top çağlarla buluştu: 1-0.

Manisa FK, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

62'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Djokanovic'in pasında altıpas içerisinde Mary topla buluştu. Mary'nin şutu savunmadan sekti, dönen topa tekrar dokunan Mary meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Manisa FK maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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