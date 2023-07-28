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Manisa FK, Giresunspor ile berabere kaldı

Spor Haberleri

Manisa Futbol Kulübü, Bolu kampında Giresunspor ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Manisa FK'nın golünü Kaan Kanak attı. Ayrıca, Lima ve Thuram ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında sürdüren 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Alperen - Oğuzhan, Ayberk, Graocav, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Oğuz, Gakpa, Tabla, Kerim Frei, Mehmet Uysal ilk 117iyle çıkan siyah-beyazlıların golünü Kaan Kanak attı.

LIMA VE THURAM SIRADATransferde son olarak İstanbulspor'dan sağ bek Oğuzhan Berber'i alan Manisa FK'nın bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Brezilyalı forvet Sandro Lima ve Pendikspor'dan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Thuram, geçen sezon Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkan Pendikspor'da 26 maçta 10 gol atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Kaan Kanak Manisa Bolu Spor Haberler

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