Manisa FK, Giresunspor ile berabere kaldı

Manisa Futbol Kulübü, Bolu kampında Giresunspor ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Manisa FK'nın golünü Kaan Kanak attı. Ayrıca, Lima ve Thuram ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.