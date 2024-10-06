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Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Cissokho'nun 30. dakikada attığı golle karşılaşmayı kazanan Manisa, önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Harun Reşit Güngör

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 55 Diallo), Cissokho, Efe Taylan Altunkara (Dk. 55 Kadir Kaan Yurdakul), Ramirez (Dk. 81 Kazım Can Kahya), Fofana (Dk. 81 Osuji), Wriedt (Dk. 68 Muhammed Enes Kiprit)

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 65 Fıratcan Üzüm), Mikail Okyar (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Etobo (Dk. 46 Nalepa), Metehan Mimaroğlu, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Yatabare), Djitte

Gol: Dk. 30 Cissokho (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 1 Gameli, Dk. 90+3 Kazım Can Kahya (Manisa FK), Dk. 8 Etobo, Dk. 82 Djitte, Dk. 90 Jimmy Durmaz, Dk. 90+4 Alperen Babacan ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

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