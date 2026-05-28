Manisa FK, Genç Oyuncularla Dikkat Çekiyor

1'inci Lig'de geride kalan sezonu orta sıralarda tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, adeta genç oyuncuların vitrini haline geldi. Altyapısından yetiştirip profesyonel yaptığı gençleri Türk futboluna armağan etmeye başlayan siyah-beyazlılarda bu sezon 21 yaş ve altında olan birçok futbolcu resmi maçlarda görev yaptı. Takımda en fazla maça 3 defans oyuncusu Ayberk, Osman ve Ada çıktı. 21 yaşındaki Ayberk Karapo; 35 müsabaka oynarken, 2 bin 802 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.

18 yaşındaki Osman Kahraman ise 32 karşılaşmada 991 dakika oynadı ve 2 gol atmayı başardı. 17 yaşındaki Ada İbik de geride kalan sezonda 29 maça çıkmayı başardı. Ada bin 668 dakika sahada kalıp 1 kez gol sevinci yaşadı. Manisa FK'da 16 yaşındaki Oğuzhan Yurttaş 3 maçta boy gösterirken, aynı yaştaki Batuhan da 3 maçta forma giydi. 17 yaşındaki gençlerden Yunus Emre Köse, Mustafa Sivrikaya, Can Özçelik, İbrahim Şen, Resul Özmen, Ahmet Şen, Ahmet Yiğit Yıldız, Yunus Yüce, Saim Sarp Bodur, 18 yaşındaki Emre Akboğa ve 19 yaşındaki Umut Can Aslan da forma şansı bulan isimlerden oldu.

