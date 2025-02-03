Manisa FK, Genç Kaleci Orhan Kurşun'u Edirnespor'a Geçici Olarak Transfer Etti

Manisa FK, 2023 yılında Bursa Yıldırımspor'dan 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı genç kalecisi Orhan Kurşun'un geçici transferi konusunda Edirnespor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın genç file bekçisi Orhan Kurşun'un geçici transferi konusunda 3. Lig D Grubu ekiplerinden Edirnespor ile anlaşıldığı açıklandı. Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kalecilerinden biri olan 2002 doğumlu Orhan Kurşun'un geçici transferi konusunda Edirnespor ile anlaşma sağlanmıştır. Orhan Kurşun'a sezonun kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA