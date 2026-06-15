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Manisa FK transferde Julian Anziani ile anlaşma sağladı

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1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Julian Anziani ile anlaştı. Geçen sezon Sarıyer'de kiralık oynayan oyuncu, 21 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Julian Anziani'nin transferini bitirdi. Fransa Lig 2 takımı Pau FC ekibinin oyuncusu olan, geçen sezonu ise 1'inci Lig'de Sarıyer'de kiralık olarak geçiren deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedilirken, Anziani Sarıyer formasıyla geçen sezon 21 maç oynadı.

İstanbul temsilcisinde 1606 dakika süre alan Fransız orta saha 4 gol atıp 2'de asist yaptı. Manisa FK, bu transferde sözleşme yenilemeyip Batman Petrolspor'la anlaşan Senegalli orta saha Mamadou Cissokho'nun yerini doldurmuş oldu. Futbola Gazelec Ajaccio'da başlayan Anziani, Avranches, Bastia, Dunkerque, Ajaccio takımlarında da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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