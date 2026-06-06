Haberler

Manisa FK'da Anziani iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Sarıyer ve Pau FC'de oynayan Fransız orta saha Julien Anziani'yi kadrosuna kattı.

1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transferde henüz hamle yapmayan Manisa Futbol Kulübü'nün Fransız merkez orta saha Julien Anziani'yle anlaştığı iddia edildi. Geçen sezonun ilk yarısında Sarıyerspor'da forma giyen Anziani ikinci yarıyı Fransa 2'nci Ligi'nde Pau FC'de geçirmişti. Kariyerinde Gazelec, Avranches, Bastia, Dunkerque, Ajaccio takımlarında da görev yapan Julien Anziani geçen sezon ilk yarıda Sarıyer'de 21 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kızını da yanına alan Kim'den dünyaya 10 bin tonluk gözdağı
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi