Manisa FK evinde Vanspor'u 4-1 yendi

1'inci Lig'de ilk hafta deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Manisa FK evinde Vanspor'u da 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı. İlk yarıda Sylla, Anziani, Lindseth'in golleriyle 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar maçı erken kopardı. İkinci yarıda Anziani ile bir gol daha bulup 4-0'ı yakalayan Manisa FK, Ozan Kökçü'nün golüne engel olamadı. Ayrıca Manisa FK, 90+1'inci dakikada Sylla'nın ayağından penaltı da kaçırdı.

Sezon başında galibiyet serisi yakalayan Manisa temsilcisi büyük moral buldu. Teknik direktör Ahmet Pektaş iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Sezonun ilk haftaları her saman zorlu geçer. İki galibiyetle giriş yapmak bizim adımıza değerli ve mutluluk verici. Elbette sezonun çok başındayız. Daha gelişecek yönlerimiz olacak" dedi.

Manisa FK gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı