Haberler

Manisa FK evinde Vanspor'u 4-1 yendi

Manisa FK evinde Vanspor'u 4-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de ilk hafta deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Manisa FK evinde Vanspor'u da 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

1'inci Lig'de ilk hafta deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Manisa FK evinde Vanspor'u da 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı. İlk yarıda Sylla, Anziani, Lindseth'in golleriyle 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar maçı erken kopardı. İkinci yarıda Anziani ile bir gol daha bulup 4-0'ı yakalayan Manisa FK, Ozan Kökçü'nün golüne engel olamadı. Ayrıca Manisa FK, 90+1'inci dakikada Sylla'nın ayağından penaltı da kaçırdı.

Sezon başında galibiyet serisi yakalayan Manisa temsilcisi büyük moral buldu. Teknik direktör Ahmet Pektaş iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Sezonun ilk haftaları her saman zorlu geçer. İki galibiyetle giriş yapmak bizim adımıza değerli ve mutluluk verici. Elbette sezonun çok başındayız. Daha gelişecek yönlerimiz olacak" dedi.

Manisa FK gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Altında yeni dönem başladı! Artık bu şekilde satılacak
Çatalca'da dehşet saatleri bitti! Jandarmaya ateş açan saldırgan 4. günde pes etti

Mahalleliye kabusu yaşattı! 4 günlük inadın ardından pes etti
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu

Biri trafikte, biri bahçede! Baba-oğulun kahreden sonu