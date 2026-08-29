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Ege Derbisinde Zirve Mücadelesi: Manisa FK ile Bodrum FK Karşı Karşıya

Ege Derbisinde Zirve Mücadelesi: Manisa FK ile Bodrum FK Karşı Karşıya
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1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen iki Ege takımı Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü, yarın saat 21.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Ev sahibi ekip 3 maçta 7 puan toplarken, konuk ekip 2 puana sahip. Bodrum'da Florian Loshaj cezalı durumda. Teknik direktörler mücadele öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Bilet fiyatları 100 TL olarak belirlendi.

1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege takımı Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü yarın Manisa'da karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Asen Albayrak'ın yöneteceği müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 7 puan toplayan Manisa FK'da eksik bulunmazken, 2 puana sahip konuk Bodrum FK'da ise Kosovalı orta saha Florian Loshaj kırmızı kart cezalısı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları, kapalı alt tribün ve misafir tribünü 100 TL olarak belirlendi. Manisa FK teknik direktörü Ahmet Pektaş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sezona iyi başladık, devamını getirmek için en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Bodrum FK'nın çalıştırıcısı Burhan Eşer ise ilk 3 puanlarını alacaklarına inandığını ve takımına güvendiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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