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Manisa FK-Erzurumspor FK Maçının Ardından Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK sahasında Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Manisa FK-Erzurumspor FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Mustafa Dalcı: "Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz"

Kendi evlerinde Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını belirten Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok üzgünüz. Bu oyun böyle bir oyun. Bugün olumsuz olan her şeyle saha içinde bizler karşılaştık, yüzleştik, daha doğrusu bizi buldu. Bu bir bahane değil. Ne olursa olsun sahanın içinde çok ciddi bir mücadele vardı. İlk yarı özellikle 1-0 geri düştük ama en azından 11'e 11 ilk yarı içeri girebilseydik ikinci yarıda farklı bir oyun planımız olacaktık. 10 kişi olunca belli şeyler zorlaşıyor. İkinci yarıda eksik olmamıza rağmen her şeyi arayan takım yine bizdik. Açıkçası kendi sahamızda mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Bunu unutmamız lazım. Dolayısıyla burada kaybettiğimiz 3 puanı diğer maçlarda telafi etmemiz lazım, bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. O yüzden mağlup olduğumuz için gerçekten çok üzgünüz." dedi.

Hakan Kutlu: "3 maçta gol yemeden bitirmek bizim açımızdan çok değerli"

Manisa gibi bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Öncelikle bugünkü maç bizim açımızdan çok önemliydi. Bugünkü maça gelmeden ligin ikinci yarısında çok önemli 3 maç oynadık. Bunlar ligin önemli takımları. Bandırmaspor deplasman, Bodrumspor iç saha ve ligin ilk yarısı ve devre arası çok önemli transferler ve yatırımlar yapan bir Manisa FK ile oynadık. Bu 3 maçta gol yemeden bitirmek bizim açımızdan çok önemli ve değerli. Çok az sayıda gol pozisyonu verdik, bugün de öyle çok az gol pozisyonu verdik. Rakip 10 kişi kalana kadar oyuna daha hakimdik, gol sayısını birden fazla yapabilirdik, değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Rakip 10 kişi kalınca biz de skoru koruyalım ne olur ne olmaz diye biraz yumuşadık gibi geldi bana. Bu süreç içerisinde yine pozisyon vermeden bir iki pozisyon bulduk. Tabii ki bir organizasyonumuz var, bir tekniğimiz, bir taktik anlayışımız var ama bunların ötesinde oyuncu grubunun bir adanmışlığı var. Bu çok değerli hem Erzurum için, Erzurum şehri için hem de Erzurumspor için, çok karakterli oyuncular. Sahip çıkılması, gelecekte kulüp içinde görev alması gereken bir tutum içindeler. Dediğim gibi bir oyun organizasyonumuz var ama burada oyuncularımızın adanmışlığı ön plana çıkıyor. Bütün maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah ligin kalan kısmında da bu performansı sergilersek Erzurumspor bu ligi çok iyi bir yerde tamamlayacaktır. Önümüzdeki hafta da çok çok önemli bir maçımız var. Tabii ki bugün seviniyoruz, yarın iznimiz var ama ondan sonraki gün çok önemli müsabaka oynayacağız ve onun hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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