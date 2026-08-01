Haberler

Manisa FK, Erciyes kampını tamamladı

Manisa FK, Erciyes kampını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı 1’inci etap kampının ardından hazırlıklarını sürdürdüğü 2'nci etap çalışmalarını da tamamladı.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 1'inci etap kampının ardından hazırlıklarını sürdürdüğü 2'nci etap çalışmalarını da tamamladı.

Manisa FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Siyah-beyazlı ekip, 7 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlamıştı. Ege ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da 2'nci etap çalışmaları başlamıştı. Manisa FK, Erciyes kampını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının ilk 2 etabını Kayseri kampında geçirmiş oldu. Futbolculara verilen iznin ardından Ege temsilcisi yarın kulüp tesislerinde 7 Ağustos'ta karşılaşacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Daha 14 yaşındaydı! 'Kendini vurdu' dediler, gerçek çok başka çıktı

Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor