Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, 62. dakikada Diony'nin attığı golle Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Osman Kahraman), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (DK. 46 Cissokho), Adekanye (Dk. 90+4 Ahmet Şen), Yusuf Talum, Diony

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 71 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 72 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Soukou), Barış Ekincier (Dk. 63 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik (Dk. 63 Kosoko)

Gol: Dk. 62 Diony (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 71 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Vedat Karakuş (Manisa FK) Dk. 89 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
