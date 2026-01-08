Haberler

Manisa FK, Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek olan Manisa FK, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı, ardından taktik oyunlarla idman tamamlandı.

Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekip, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışması yaptı.

İdman taktik oyunlarla tamamlandı.

Manisa FK, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Manisa FK, Eminevim Ümraniyespor ile 12 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

