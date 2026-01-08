Manisa FK, Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekip, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışması yaptı.

İdman taktik oyunlarla tamamlandı.

Manisa FK, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Manisa FK, Eminevim Ümraniyespor ile 12 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.