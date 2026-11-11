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Manisa FK düşme hattına girdi, Toure Pendikspor maçında cezalı oldu

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Manisa FK düşme hattına girdi, Toure Pendikspor maçında cezalı oldu
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Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek düşme hattına girdi. 90 dakika forma giyen 34 yaşındaki Malili ön libero Birama Toure, bitiş düdüğü sonrası gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek 22 Kasım'da Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek düşme hattına giren Manisa FK'da 34 yaşındaki Malili ön libero Birama Toure, 90 dakika forma giydiği maçın bitiş düdüğünün ardından gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu sezon görev yaptığı 14 müsabakada 13 kez ilk 11'de yer alan Toure, bin 172 dakika oyunda kaldı. Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Malili futbolcu, 22 Kasım'da iç sahada oynanacak Pendikspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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