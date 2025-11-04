Haberler

Manisa FK'dan Taner Taşkın'a Güvenoyu

Manisa FK'dan Taner Taşkın'a Güvenoyu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisa FK, Teknik Direktör Taner Taşkın ile yola devam etme kararı aldı. Kulüp, sürdürülebilir bir kültür oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

1'inci Lig'de 12 maç sonunda 10 puanla düşme hattında yer alan Manisa FK'dan Teknik Direktör Taner Taşkın'a güvenoyu çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzü devraldığımız ilk günden bu yana, kalıcı ve sürdürülebilir bir kulüp kültürü oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yönetim anlayışımızı kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar üzerine inşa etme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulumuz, Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam etme kararı almıştır" denildi. Son 5 maçında 2 beraberlik, 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.