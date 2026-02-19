Haberler

Manisa FK, Bandırmaspor'u 3-2 mağlup ederek Play-Off hattına yükseldi

Manisa FK, Bandırmaspor'u 3-2 mağlup ederek Play-Off hattına yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de Bandırmaspor'u 2-0'dan geri dönecek şekilde 3-2 yenen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off hedefini güçlendirdi. Antrenör Ahmet Pektaş, oyuncularının performansından gurur duyduğunu belirtti.

1'inci Lig'de gözünü Play-Off hattına çeviren Manisa Futbol Kulübü önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Mustafa Dalcı'nın istifasının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar 25'inci dakikada Kerim, 58'inci dakikada Amaral'ın attığı gollerle 2-0'lık dezavantaja sahip olsa da 60'ta Vargas'le farkı 1'e indirip 64'te golcüsü Diony ile eşitliği sağladı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Benrahou'nun güleyle öne geçen Ege temsilcisi çok kritik bir galibiyete imza attı. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Manisa FK, puanını 37'ye çıkardı ve Bandırmaspor'un üzerinde yer aldı.

Mustafa Dalcı'nın gitmesinin ardından iki maçtır takımı sahaya çıkaran Antrenör Ahmet Pektaş, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Geçen hafta sonu Erokspor'a şanssız bir şekilde kaybettiklerini anlatan Pektaş, "Biz büyük bir takımız, oyun gücümüz var ve büyük takımlar maç kaybetmediği için büyük olmaz. Kaybettiği maçtan sonra verdiği reaksiyonla büyük olur. Biz de ona göre hazırlandık, rakibimizi doğru analiz ettik. Şanssız goller yedik. 2-0'dan gelip bu galibiyeti almamız çok değerliydi. Oyuncularımın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette sevineceği ama çok da vaktimiz yok. Pazar günü bir maçımız daha var. Bodrum FK deplasmanına çıkacağız. Hemen onun hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi