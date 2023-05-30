Manisa FK'da Teknik Direktör Koşukavak ile Yollar Ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'i 8. sırada tamamlayan ve play-off şansını kıl payı kaçıran Manisa FK'da, geçtiğimiz Ocak ayının sonundan itibaren takımın başında olan teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yalçın Koşukavak'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA