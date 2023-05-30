Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manisa FK'da Teknik Direktör Koşukavak ile Yollar Ayrıldı

Manisa FK'da Teknik Direktör Koşukavak ile Yollar Ayrıldı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Koşukavak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'i 8. sırada tamamlayan ve play-off şansını kıl payı kaçıran Manisa FK'da, geçtiğimiz Ocak ayının sonundan itibaren takımın başında olan teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yalçın Koşukavak'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalçın Koşukavak Manisa Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title