Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
1. Lig ekibi Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır" denildi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu Teknik Direktör Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır" denildi.

Açıklamada, Taner Taşkın'ın görev süresince sergilediği özverili çalışmalar ve profesyonel duruşun kulüp tarafından takdirle karşılandığı vurgulanarak, "Geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalmasında gösterdiği önemli katkı nedeniyle kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Manisa FK, açıklamasının sonunda kulübün hedefleri doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.

