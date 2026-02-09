Haberler

Manisa FK'da şok istifa

Manisa FK'da şok istifa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de Boluspor'u 4-1 yenerek Play-Off hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, beklenmedik bir şekilde görevinden ayrıldı. Dalcı'nın ayrılığı, camiada büyük bir şaşkınlık yarattı.

1'inci Lig'de evinde Boluspor'u 4-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran ve Play-Off hattına bir adım daha yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nde şok istifa yaşandı. Siyah-beyazlıların başarılı teknik direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşma bitiminde düzenlenen basın toplantısı sonrası görevinden ayrıldı. Sezonun ilk yarısında düşme hattında devraldığı Manisa FK ile büyük çıkış yakalayan tecrübeli teknik adamın kararı camiada şaşkınlık yarattı. Manisa FK yönetimi ise alınan ayrılık kararı sonrası henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Mustafa Dalcı'nın Süper Lig'den bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edilirken yine 1'inci Lig'den birçok kulübün 52 yaşındaki teknik adama teklifler götürdüğü ifade edildi. Taner Taşkın'ın yerine 14'üncü haftada göreve gelen Mustafa Dalcı, Manisa FK takımını düşme hattından çıkarıp Play-Off potasına doğru götürdü. Dalcı yönetiminde 11 maça çıkan Manisa ekibi 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 24 puan topladı. Boluspor galibiyetiyle 34 puana yükselen 12'nci basamaktaki Manisa Futbol Kulübü ile 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü arasında sadece 3 puanlık fark kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Litrelerce satın almış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin