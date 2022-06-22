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Manisa FK'da Burak'tan imza

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'da Burak'tan imza

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, dış transferde ilk imzayı listesindeki Bursaspor'dan ayrılan 31 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'a attırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, dış transferde ilk imzayı listesindeki Bursaspor'dan ayrılan 31 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'a attırdı. Kariyerinde daha önce Berliner AK 07, Ankaraspor, Bugsaşspor ve Denizlispor formalarını da giyen Burak, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen törenle 3 yıllık imza attı.

İmza törenine yöneticilerden Kürşat Ergun Aydın ve Erdem Özkan katıldı. Töreninde konuşan Burak Altıparmak, "Manisa Futbol Kulübü'nü yakından takip ediyordum. Kulüpte forma giyen birkaç arkadaşım var. Güzel projeleri olan bir kulüp olduğu için seçimimi Manisa Futbol Kulübü yönünde kullandım. Burada olduğum için çok mutluyum. Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

Burak Altıparmak Bursaspor Manisa Spor Haberler

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