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Manisa FK'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Manisa FK'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, golcü oyuncu Adem Büyük ile yollarını ayırdı. Başkan Mevlüt Aktan, Adem Büyük'e kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim ederek vedalaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, golcü oyuncu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzde forma giyen tecrübeli futbolcu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başkanımız Mevlüt Aktan, Adem Büyük'ü makamında ağırlayarak kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti. Futbol Şube Sorumlumuz Erdem Özkan'ın da yer aldığı görüşmede Başkan Aktan, Adem'e kulübümüzün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim ederek vedalaştı" denildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adem Büyük Manisa Spor Spor Haberler

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