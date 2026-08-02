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Manisa FK, Boluspor mesaisine başladı

Manisa FK, Boluspor mesaisine başladı
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MANİSA (İHA) – Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

MANİSA (İHA) – Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı ekip, 7 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Isınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başlayan idman, dar alanda oynanan oyunların ardından tamamlandı.

Manisa FK, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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