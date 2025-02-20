Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Manisa FK, Boluspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Manisa FK, Boluspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Boluspor'u Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek. Maçın hakemi Burak Olcar, bilet satışları devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Boluspor'u ağırlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Boluspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Boluspor maçında taraftarların desteğini arkasına alarak mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Burak Olcar yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Burak Olcar yönetecek. Karşılaşmada Olcar'ın yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Mehmet Dura yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Akdağ olacak.

Boluspor maçının bilet satışı devam ediyor

Manisa FK - Boluspor maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Manisa FK'nın kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarları ise diğer iç saha maçlarında olduğu gibi karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Mehmet Ali Erbil'in acı günü
img

Okulların tatil edilmediği ilimizden gelen görüntüye bakın
img

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.