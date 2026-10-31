Manisa FK, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Sylla iki golle galibiyeti getirdi

Manisa FK, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Sylla iki golle galibiyeti getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Pedrinho'nun 16. dakikadaki golüyle geriye düşen Manisa FK, Sylla'nın 35 ve 63. dakikalardaki golleriyle galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Oğuz'un vuruşunda top Manisa FK savunmasından döndü. Dönen topla buluşan Pedrinho meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
19. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Vedat ile karşı karşıya kalan Biron'un şutunda savunma kale çizgisinin hemen önünde topu kornere gönderdi.
35. dakikada sağ çaprazdan Osman Kahraman'ın ortasında Sylla'nın vuruşunda top direkten döndü. Dönene topu Sylla ağlarla buluşturdu. 1-1
53. dakikada Ömürcan'ın hatalı pasıyla topu kazanan Sylla, ceza sahasının önüne kadar ilerledi. Sylla, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayının önünden yaptığı vuruşunda kaleci Birkan, gole izin vermedi.
63. dakikada Herelle'nin orta alanın sağ tarafından sol kanada uzun pasında topla buluşan Benrahou, topuk pası yaptığı arkadaşı Anziani'ye sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Birkan'dan sekerek direkten dönen topu takip eden Sylla, yaptığı kafa vuruşuyla yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Emir
Manisa Futbol Kulübü: Vedat, Yasin, Herelle, Atakan, Osman Kaynak (Ada dk. 79), Lindseth (Fırat dk. 90+1), Toure, Osman Kahraman (Yunus Emre Dursun dk. 79), Anziani, Benrahou (Vargas dk. 90+2), Sylla
Yedekler: Yüksel, Yunus Emre Köse, Lemina, Emre, Bircan
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Batman Petrolspor: Birkan, Polat (İmeri dk. 87), Metehan, Doria, Ömürcan (Mücahit dk. 64), Pedrinho, Oğuz (Gökhan dk. 77), Cissokho (Emirhan dk. 87), Benny (Da Silva dk. 64), Gökhan, Biron
Yedekler: Çağlar, Karahan, Karan, Devran, Turgut
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Goller: Pedrinho (dk. 16) (Batman Petrolspor), Sylla (dk. 35 ve 63) (Manisa FK)
Sarı kart: Lindseth (Manisa FK)