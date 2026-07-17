Manisa FK, Vargas ile yeniden anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren genç kanat oyuncusu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, oyuncuya yeniden hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren genç kanat oyuncusu Alenis Vargas ile yeniden anlaştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp yönetimi, yeniden yuvaya dönen oyuncu için yayınladığı mesajda, "Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailemize yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Manisa temsilcisinin, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - MANİSA