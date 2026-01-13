Manisa FK, Honduraslı futbolcu Alenis Vargas'ı kiraladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı. Vargas, sezon sonuna kadar takımda yer alacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Honduraslı oyuncu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Vargas'a siyah-beyaz forma altında başarılar dilendi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor