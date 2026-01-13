Manisa FK, Honduraslı futbolcu Alenis Vargas'ı kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Honduraslı oyuncu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Vargas'a siyah-beyaz forma altında başarılar dilendi.