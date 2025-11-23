Manisa FK, Adana Demirspor'u 5-0 Yenerek 6 Maç Aradan Sonra Kazandı

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde evinde Adana Demirspor'u 5-0 yenerek 6 maç sonra kazanan Manisa Futbol Kulübü'nde tecrübeli futbolcusu Lois Diony gollerine devam ediyor. Sezon başında Bandırmaspor'dan gelen 32 yaşındaki Fransız forvet, Adana Demirspor maçında da ağları havalandırarak gol sayısını 7'ye çıkardı. Bu sezon 14 maçta görev alan Diony, Ümraniyespor, Iğdır FK, Bandırmaspor (2), Erzurumspor, Sivasspor ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmedi. Takımın en önemli kozu haline gelen Fransız forvetin sergilediği performans kümede kalma yolunda Manisa FK'ya umut verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor