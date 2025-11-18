Haberler

Manisa FK, Adana Demirspor Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü, milli maç arası sonrası nostaljik bir maçla Adana Demirspor'u konuk edecek. Yeni teknik direktör Mustafa Dalcı, takımın galibiyete odaklandığını belirtti.

1'inci Lig'de milli maç arasının ardından cuma günü evinde sonuncu Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Üst üste aldığı yenilgilerin ardından düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Taner Taşkın'la yollarını ayırıp Mustafa Dalcı'yı takımın başına getiren siyah-beyazlılar mutlak galibiyet hedefliyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve eksi 17 puanla dipte yer alan Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı'nın oyuncularını sık sık uyardığı öğrenildi. Dalcı'nın, "Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Evimizde kazanıp bir an önce alt sıralardan kurtulacağız" dediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
