Manisa FK pes etmedi

Manisa FK pes etmedi
Güncelleme:
TRENDYOL 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, evinde oynadığı maçta 2-0 geriye düştüğü Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, takımının son haftalarda gösterdiği karakterle ilgili olumlu açıklamalarda bulundu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü ile ilk 22 dakika içinde atılan 4 golle 2-0'den gelip 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi. Kümede kalma mücadelesi veren siyah-beyazlılar Vanspor'u 2-1, Serikspor'u (D) da 1-0 yenerek Ankara Keçiörengücü maçına moralli çıktı. Başkent ekibi karşısında da pes etmeyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı iyi yolda olduklarını dile getirdi.

Maça çok iyi başladıklarını belirten Dalcı, "Rakip takım oyuncusunun bireysel becerisi ile golü yedik. Hemen arkasından bir penaltı golü geldi. İyi başlarken bir anda 2-0 geriye düştük. Bunu toparlanması çok zor. Özellikle psikolojik olarak oyuncuyu ve oyunu toparlamak çok zor ama oyuncularım gerçekten de haftalardır bir karakter gösteriyor. 10 dakikada tekrar geriye döndük. İlk yarıda öne de geçebilirdik. Genel anlamda çok doğru işler yaptık. Oyuncularımın gücünü, oyun gücüne çevirip daha çok gelişeceğiz" dedi. Manisa FK haftaya Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek ve devreyi bitirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

