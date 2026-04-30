Manisa filesinde iç transfer

SULTANLAR Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Merve Nur Öztürk ile yola devam etme kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro planlamamız doğrultusunda, kadromuzun en önemli parçalarından biri olan smaçörümüz Merve Nur Öztürk ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice zaferlere Merve Nur" ifadelerine yer verildi. Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki voleybolcu, Manisa temsilcisinin 1'inci Lig'deki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

