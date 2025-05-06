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Manisa Dart Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Manisa Dart Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Denizli'de gerçekleştirilen YURTLİG Kadınlar Dart Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Huma Hatun Yurdu ve Demirci Yurdu öğrencileri, Türkiye üçüncülüğünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Denizli'de düzenlenen YURTLİG Kadınlar Dart Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Huma Hatun Yurdu ve Demirci Yurdu öğrencilerinden oluşan dart takımı, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Manisa ekibinde yer alan Sümeyye Dede, Berfin Ertan, Nesliha Demir ve İrem Sude Köksal, turnuva boyunca gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti ve güçlü rakiplerini geride bırakarak önemli bir başarı elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, "Gençlerimizin spora olan ilgisi ve bu alanda gösterdikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu başarı, aynı zamanda yurtlarımızda verilen eğitimin ve sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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