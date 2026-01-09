Haberler

Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları Manisa'da tamamlandı

Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları Manisa'da tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları tamamlandı. 10 ilden 22 okul takımı mücadele etti ve grup birincileri belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları, Salihli ilçesinde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 10 farklı ilden 11 kız ve 11 erkek okul takımı katıldı. Türkiye Şampiyonası'na yükselmek için kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonda, grup birincileri belirlenerek şampiyona bileti alan takımlar netleşti.

Müsabakalar sonunda kızlarda A Grubu'nda İzmir Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi, B Grubu'nda İzmir Özel Rota Anadolu Lisesi, C Grubu'nda ise Özel İstek Antalya Lara Anadolu Lisesi grup birincisi oldu. Erkeklerde ise A Grubu'nda Aydın İncirliova Spor Lisesi, B Grubu'nda İzmir Atatürk Lisesi, C Grubu'nda Denizli Bozkurt Spor Lisesi gruplarını zirvede tamamladı.

Grup birincisi olan okul takımları, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve katılım belgeleri, Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonda başarılı olan takımları tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. Öztürk, Manisa'nın spor organizasyonlarına ev sahipliği konusunda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl okul sporlarında ve diğer branşlarda birçok önemli turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan modern tesisler sayesinde bugün her ilçemizde spor organizasyonlarının düzenlenebileceği nitelikte tesislere sahibiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var