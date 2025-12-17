Okul Sporları basketbolda Manisa şampiyonları belli oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025-2026 Sezonu Okul Sporları Basketbol Gençler A Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Büyük bir heyecana ve rekabete sahne olan organizasyonda genç sporcular, il birinciliği için parkede üstün performans ortaya koydu.

Genç Kızlar kategorisinde oynanan final müsabakasında Ahmetli Anadolu Lisesi, Manisa Lisesi'ni 84-33 mağlup ederek il birincisi oldu. Manisa Lisesi turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Hasan Türek Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Genç Erkekler kategorisinde ise final karşılaşmasında Özel Elit Ege Koleji Anadolu Lisesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 103-37'lik skorla kazanan Özel Elit Ege Koleji Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci olurken, Salihli Anadolu Lisesi üçüncü, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

İl birincisi olan takımlar, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Elit Ege Koleji Okul Müdürü Bülent Tonoz ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi üyeleri tarafından takdim edildi. - MANİSA