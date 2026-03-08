Manisa'da 'Evinin Sultanları' 8 Mart'ta parkeye indi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'nın 17 ilçesinde "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenlendi. Kadınların spora katılımını teşvik etmek ve Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı.

Manisa genelinde düzenlenen turnuvaya çok sayıda kadın katıldı. Spor salonlarında gerçekleşen müsabakalarda katılımcılar hem spor yapmanın hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmalar, izleyiciler tarafından da ilgiyle takip edildi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ile etkinliğe katılan kadın sporculara çeşitli hediyeler, madalya ve kupalar takdim edildi.

Yunusemre ilçesinde düzenlenen programa katılan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, turnuvaya katılan kadınlara madalya ve kupalarını vererek sporcuları tebrik etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kadınların sporun her alanında daha fazla yer almasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kadınlarımız, toplumumuzun en güçlü yapı taşlarından biridir. Hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da gösterdikleri azim, kararlılık ve başarı bizlere büyük gurur veriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası ile hem kadınlarımızın sporla buluşmasını hem de bu anlamlı günü hep birlikte coşku içerisinde kutlamayı amaçladık. Bugün burada gördüğümüz birlik, enerji ve heyecan bizlere gösteriyor ki spor; dostluğu, dayanışmayı ve sağlıklı yaşamı bir araya getiren en güçlü bağlardan biridir. Turnuvaya katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, hayatın her alanında başarılarının devamını diliyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyorum. "

Öztürk, konuşmasının ardından turnuvaya katılan kadın sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı