Manisa'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları programının ödül töreni yapıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları" programının ödül töreni gerçekleştirildi.

Selendi Spor Salonu'nda yapılan törene, Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, İlçe Gençlik Spor Müdürü Sait Bozer, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve velileri katıldı. Turnuvada 1. sınıflar atletizm ilçe birincisi Atatürk İlkokulu, 2. sınıflar mendil kapmaca ilçe birincisi Cumhuriyet İlkokulu, 3. sınıflar kaleli yakan top ilçe birincisi Cumhuriyet İlkokulu, 4. sınıflar tombik ilçe birincisi Atatürk İlkokulu oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kaymakam Kara'nın elinden aldı. Çocukların mutluluğuna ortak olan Kara, bu etkinliğin çocukların spor ve rekabet ruhunu desteklemesinin yanı sıra birlik ve beraberliklerine de katkı sağladığını söyledi. Kara, bu turnuvada mücadele eden tüm öğrencileri kutladı. - MANİSA