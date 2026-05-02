Manisa'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi sona erdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi (Deaf Champions League - DCL), final müsabakası ve kupa töreniyle tamamlandı.

Türkiye, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'den 10 takımın mücadele ettiği organizasyonun finalinde, CSS Reims ile GSG Stuttgart, Turgutlu Şehir Stadyumu'nda karşılaştı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta, Fransa temsilcisi CSS Reims, rakibini penaltı atışları sonucunda Alman rakibini 6-5 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

DCL Yönetim Kurulu Üyesi Rosario de Caro ise Manisa halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen törende şampiyon takıma kupa ve madalyaları, organizasyona destek verenlere plaketleri verildi.

Final müsabakasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür ve Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Antrenörü Ramazan Karacif ile sporseverler izledi.