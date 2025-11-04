Manisa'da 3. Kamu Spor Oyunları Başladı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "3. Kamu Spor Oyunları" Ege Grup Müsabakalarında 8 ilden kamu kurumlarında görev yapan personel yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "3. Kamu Spor Oyunları" Ege Grup Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde başladı. Voleybol ve ayak tenisi branşlarında gerçekleştirilen grup müsabakalarına, Ege Bölgesi'nden 8 ilden kamu kurumlarında görev yapan personel katılıyor. 3-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen müsabakalar Atatürk Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu ve 8 Eylül Futbol Sahası'nda devam edecek.

"Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları Projesi ile kamuda görev yapan personelin spora teşvik edilmesi, kurumlar arası birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve çalışanların bedenen ile ruhen sağlıklı olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kamu çalışanlarının spora yönlendirilmesinin önemine değinerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen Kamu Spor Oyunları, kurum çalışanlarımızın iş stresinden uzaklaşmalarına, takım ruhunu geliştirmelerine ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerine büyük katkı sağlıyor. Kamu personelimizin spora katılımı bizi son derece memnun ediyor. Bu organizasyonun Manisa'da gerçekleşmesinden gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza centilmence mücadele edecekleri bir turnuva diliyorum." dedi.

Müsabakalar, 7 Kasım'da yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek. - MANİSA