Manisa'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Manisa'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, düzenlenen gençlik yürüyüşü ve çelenk sunumuyla kutlandı. Etkinlikler, bando ve mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı ile Gençlik Haftası kutlamaları, düzenlenen gençlik yürüyüşü Milli Egemenlik ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşe; Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımı ve bando eşliğinde marşlarla ilerleyen kortej, şehirde bayram havası estirdi. Yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşların alkışlarla destek verdiği kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterileri ile tören devam etti.

Gençlik Haftası kapsamında hafta boyunca Manisa genelinde çeşitli sportif turnuvalar, sanatsal etkinlikler, konserler, sergiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinlikler, aynı zamanda birlik, beraberlik ve milli bilinç duygularını pekiştirmeyi hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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